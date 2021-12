Carolina Patrocínio partilha fotografia em biquíni no Brasil e conquista elogios dos fãs: "Figurão" | FOTO

Carolina Patrocínio despediu-se do frio de Portugal e rumou de férias ao Brasil. A apresentadora, de 34 anos, tem partilhado alguns registos da viagem, mas conquistou os elogios dos seguidores com uma fotografia em biquíni na Praia do Forte, no estado da Bahia.

“Voltei, Bahia”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários multiplicaram-se os elogios dos seguidores: “Figurão”, “Linda”, “Alerta bomba”, “Isto é gozar com quem trabalha. Empresta-me essa barriga só este mês. Sempre impecável! Invejável”, lê-se em alguns dos comentários à publicação.