Covid-19. Açores com três casos provaveis da variante Ómicron

Os Açores têm três casos de infeção por covid-19 com "elevada" probabilidade de serem da variante Ómicron, revelou esta sexta-feira o diretor regional da Saúde.

"No dia em que demos conhecimento público de que existiam dois casos, ao final do dia foi identificado um terceiro caso também na ilha de São Miguel", referiu em declarações à agência Lusa o diretor regional da Saúde, Berto Cabral, que é também responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional, acrescentando que se tratam de "três situações distintas" que não têm relação entre si.

As amostras foram enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, um procedimento normal "quando são identificadas novas estirpes".

Contudo, os laboratórios de referência da região (o Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e a Unidade de Genética e Patologia Molecular do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada) têm "capacidade" para identificar esta nova estirpe.

"É uma confirmação, para haver uma segunda avaliação do perfil molecular e sequencia genómica", explicou o diretor regional.

Apesar de a Autoridade Regional de Saúde ainda não ter recebido resposta do INSA, Berto Cabral alega que a probabilidade de haver confirmação é elevada.

"O grau de precisão com que é identificado ou assumido pelos nossos laboratórios já é muito elevado. É um procedimento que devemos sempre fazer quando aparecem novas estirpes, mas da informação que temos dos nossos laboratórios a probabilidade de confirmação é muito elevada", afirmou.

"Como aconteceu com outras estirpes, depois de um determinado número de casos confirmados e de se perceber que a identificação estava a ser devidamente efetuada na região deixou de ser necessário enviar todos os casos para confirmação", acrescentou.

O primeiro caso de suspeita de infeção pela variante Ómicron foi registado terça-feira na ilha Terceira, tendo os outros dois casos suspeitos sido identificados na quarta-feira, na ilha de São Miguel.

Recorde-se que a variante Ómicron foi classificada cmo "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde, tendo sido detetada pela primeira vez na África Austral. Desde que as autoridades sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

Neste momento, o arquipélago dos Açores têm ativos 325 casos de infeção, 273 dos quais em São Miguel, 38 na Terceira, cinco no Faial, quatro em Santa Maria, três no Pico e dois nas Flores.