Despiste de motociclo em Odemira provoca um morto

Um homem de 56 morreu na tarde desta sexta-feira em Sabóia, no concelho de Odemira, na sequência do despiste do motociclo que conduzia, indicaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o acidente pcprreu no lugar de Foz de Casinhas, na freguesia de Sabóia, tendo o alerta sido dado pelas 15h43 e o óbito declarado no local.

A mesma fonte referiu ainda que o homem "caiu numa ribeira", rendo sido necessário efetuar operações de resgate do corpo.

Fonte da GNR acrescentou ainda que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do motociclo.

Para o local foram mobilizados os bombeiros e veículos da corporação de Odemira, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira, além da GNR, num total de 16 elementos, apoiados por seis viaturas.