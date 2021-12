Paulo Mota Pinto. "O Chega só existe porque o PS trouxe o PCP e o BE para o Governo"

Paulo Mota Pinto, filho do antigo líder do PSD e vice-primeiro-ministro do único Governo de Bloco Central, exclui a repetição desta solução.





Filho de Carlos Alberto da Mota Pinto, o jurista, professor e político prematuramente desaparecido (foi fundador do PSD e chegou a ser vice-primeiro-ministro), Paulo Mota Pinto é candidato do PSD à Assembleia da República, pelo círculo eleitoral de Leiria. Diz que o PSD é ‘a única solução’ e que acordos políticos só depois das eleições mas afasta um Governo de Bloco Central.

Qual é a sua opinião sobre um eventual ‘bloco central’ no Governo?

O bloco central, no seu sentido verdadeiro, que é uma coligação entre o PSD e o PS, está fora de questão. É uma solução excecional, de último recurso, que só deve ser utilizada em hipóteses de salvação nacional. No entanto, o PSD tem uma estratégia de dialogar com todas as forças políticas, porque entendo que essa é que corresponde à melhor interpretação do interesse nacional. Portanto, o PSD não exclui, nem pode excluir à partida, a possibilidade de acordos com quaisquer forças políticas que sirvam o interesse nacional. Acordos pontuais, evidentemente. Isso não é mais do que uma interpretação correta do interesse nacional, e é isso que os portugueses querem.

Falou em cenários de salvação nacional... como quais?

Necessidade de pedido de assistência financeira, uma catástrofe... só mesmo em casos desses.