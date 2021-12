Aeroporto de Lisboa com 45 minutos de espera nas chegadas

O Aeroporto de Lisboa registou esta sexta-feira uma "situação de pico" nas chegadas, com um tempo de chegar aos 45 minutos no controlo da realização do teste à covid-19, adiantou à agência Lusa a ANA - Aeroportos de Portugal

"Entre as 16h30 e as 18h00 ocorreu uma situação de pico, na área de chegadas do aeroporto de Lisboa, que corresponde ao início de período festivo, com maior número de voos e de passageiros, tendo sido atingido um tempo máximo de espera de cerca de 45 minutos. A situação já está a retomar a normalidade", disse fonte oficial da ANA, questionada pela agência Lusa sobre relatos de passageiros a dar conta de longas filas no aeroporto Humberto Delgado.

A gestora alertou ainda que, devido ao "aumento de tráfego previsto para esta época, e com os atuais procedimentos legais adicionais em vigor, poderão vir a ocorrer, em situações de pico, tempos de espera elevados".