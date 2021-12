Congresso PSD. Teste negativo obrigatório

Dado o agravamento da situação pandémica, todos aqueles que quiserem participar ou acompanhar os trabalhos do XXXIX Congresso do PSD no Europarque de Santa Maria da Feira terão de apresentar um teste covid negativo.

Além do comprovativo deste teste, é também obrigatório um certificado digital da DGS. Para efeito de apoio às testagens, o PSD disponibilizou ainda no local «uma equipa técnica para a realização dos testes Covid que possibilita aos participantes a realização do teste por 7.50€». José Silvano, secretário-geral do partido, aproveitou a modalidade ‘Casa Aberta’ instalada no Europarque de Santa Maria da Feira para tomar a 3.ª dose da vacina.