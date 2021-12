Afeganistão. Filas de espera para passaportes para deixar o país

Centenas de pessoas enfrentaram temperaturas abaixo de zero na capital do Afeganistão para fazer fila à porta do gabinete de passaportes um dia depois do governo Talibã ter anunciado que iria retomar a emissão de documentos de viagem.

Várias pessoas começaram a sua espera na noite anterior e a maioria ficou pacientemente em fila única. Os motivos? São vários: desesperados por deixar o país para tratamento médico ou para escapar à regra renovada dos islamistas.

"Não queremos que aconteça qualquer ataque suicida ou explosão", disse o agente de segurança talibã Ajmal Toofan, 22 anos de idade, que estava preocupado com os perigos de aglomeração. "A nossa responsabilidade aqui é proteger as pessoas", disse, com a sua arma apontada para o chão. "Mas o povo não está a cooperar".

O ramo local do grupo estatal islâmico, o principal inimigo dos Talibãs, matou mais de 150 pessoas no final de agosto quando os cidadãos se reuniram no aeroporto de Cabul, numa tentativa desesperada de partir durante os primeiros dias do novo regime.

Mohammed Osman Akbari, 60 anos, disse que estava a tentar chegar urgentemente ao Paquistão, porque os hospitais no Afeganistão não conseguiram concluir a sua cirurgia cardíaca. A medicina "pôs molas no meu coração", disse, referindo-se a um stent. "Eles precisam de ser removidos e não é possível aqui".