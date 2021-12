Aprovada lista de Rui Rio para o Conselho Nacional do PSD

Lista do atual presidente contou com 187 votos.





A lista de Rui Rio para o Conselho Nacional do PSD foi aprovada, tendo contado com 187 votos. Foi a lista mais votada no congresso do partido que secorre em Santa Maria da Feira.

A lista de Miguel Pinto Luz alcançou os 161 votos e a de Luís Montenegro ficou pelos 147, avança a RTP3.

Segundo informações dadas à agência Lusa por uma fonte social-democrata a quarta lista mais votada foi a do deputado Carlos Eduardo Reis, apoiante do atual presidente do partido.

Na passada quinta-feira, Rui Rio anunciou as suas primeiras escolhas para os órgãos nacionais do partido, com o militante Pedro Roseta a substitui Paulo Rangel como o primeiro nome na lista da direção ao Conselho Nacional.