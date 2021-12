Número de mortos por covid-19 volta a ultrapassar as duas dezenas

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 4.266 novos casos de covid-19 e 25 óbitos associados à doença, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo. No total, desde o início da pandemia, já foram diagnosticados 1.225.102 casos de infeção. Destes, 18.778 não resistiram.

O maior número de novos casos concentra-se, mais uma vez, na região de Lisboa e Vale do Tejo, que reportou 1.653 contágios. Segue-se o Norte, com 1.256 novos casos, o Centro, com 724, o Algarve, com 273, e o Alentejo, com 75. No arquipélago da Madeira há mais 225 infetados e no dos Açores mais 60.

Relativamente às mortes, registaram-se hoje 25: o número mais alto desde março. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a quem tem a lamentar mais óbitos: 7, apenas mais um do que o registado nas regiões do Norte e do Algarve. Já o Centro e o Alentejo reportarem três mortes cada. As regiões autónomas não registaram qualquer óbito.

Depois de uma descida acentuada este sábado, o número de internados voltou a subir. São hoje 931 as pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 26 do que ontem. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos estão internados 145 utentes, menos dois do que o registado no sábado.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (Rt) foram atualizados na sexta-feira, pelo que os dados não se alteraram. A incidência voltou a subir e o Rt desceu. Portugal tem uma incidência de 525,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na quarta-feira, este valor era de 508,8. Quando considerado apenas o território continental a incidência é de 531,2 e era de 514,4. O Rt é de 1,07 a nível nacional, mas também no continente. Na quarta-feira, era de 1,08.

Venceram a doença nas últimas 24 horas 1692 pessoas, elevando o total de recuperados para 1.133.335 desde o início da pandemia.

Há agora 72.989 casos ativos, mais 2549 do que no último balanço, e as autoridades de saúde têm 100.339 contactos sob vigilância, mas 1258 do que ontem.

Consulte aqui o boletim na íntegra.