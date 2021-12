Pink Floyd editam 12 álbuns ao vivo dos anos 1970

Na passada sexta-feira, os Pink Floyd disponibilizaram, nas principais plataformas de streaming, 12 álbuns ao vivo de uma vez só.

Gravados em concertos no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, Dinamarca, Alemanha, Suíça, Itália e Holanda, os álbuns acompanham o período, no início dos anos 1970.

Apesar da banda não ter tecido quaisquer comentários públicos sobre os lançamentos, segundo a Rolling Stone, a decisão de lançar os registos registos pode estar ancorada na vontade de “garantir os direitos de autor sobre as obras, na sequência da alteração de 2011 da lei europeia respectiva, que estendeu de 50 para 70 anos o prazo de protecção de direitos autorais de todas as gravações feitas a partir de 1963”.

Os álbuns lançados são: "They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971"; "Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971"; "Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971"; "Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972"; "Live in Rome Palaeur 20 June 1971"; "Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971 (Live)"; "Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971"; "KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971"; "KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971"; "Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971"; "Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971"; e "The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971".