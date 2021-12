Carlos Marín, dos Il Divo, morre aos 53 anos

Carlos Marín, cantor espanhol de 53 anos do grupo Il Divo, morreu este domingo. Anunciou-o a banda, através do Twitter e Instagram: “Com grande pesar, fazemos saber que o nosso amigo e companheiro Carlos Marín morreu. Os seus amigos, familiares e fãs sentirão a sua falta”. Os Il Divo tinham concerto marcado hoje à noite em Lisboa.

Segundo a televisão espanhola TVE, Carlos Marín havia testado positivo à Covid-19 esta última semana, tendo sido internado nos cuidados intensivos do Hospital Real de Manchester, em Inglaterra.

Carlos Marín integrava os Il Divo desde 2003, aquando da fundação do quarteto pela mão de Simon Cowell. A banda conta com 160 discos de ouro e platina em 33 países, assim como mais de três milhões de álbuns vendidos. Em Portugal aturam oito vezes, tendo esgotado as salas essas oito vezes.