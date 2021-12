Divulgado cartão de Natal do príncipe Eduardo

Foi divulgado mais um cartão de Natal da família real britânica. Desta vez, foi o príncipe Eduardo e a mulher, Sofia, que se mostraram descontraídos e felizes na imagem escolhida para desejar boas festas.

A fotografia que consta no cartão foi tirada no Forfar Golf Club, na Escócia.

“Desejamos um feliz Natal e um feliz ano novo”, lê-se no cartão.

Recorde-se que Eduardo é o quarto e mais novo filho da Rainha Isabel II.

Delighted The Earl and Countess of Wessex chose my picture for their Christmas Card this year.The picture was taken on a visit to Forfar Golf Club where the Earl made his debut in Forfar Tartan. #Christmas #Royals #christmascard #Forfar #Tartan #Scotland pic.twitter.com/1S9rpxw4xf