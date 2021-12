Rafael Nadal testa positivo à covid-19

Rafael Nadal recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para informar que está com covid-19. A infeção foi confirmada depois de o tenista espanhol ter estado no Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição em Abu Dhabi.

“Queria anunciar que no meu regresso a casa, depois de disputar o torneio de Abu Dhabi, testei positivo à covid-19 num teste PCR que fiz assim que cheguei a Espanha. Tanto no Kuwait como em Abu Dhabi passámos por controlo a cada dois dias e todos deram negativos, sendo o último na sexta-feira e tendo o resultado no sábado. Estou a passar por alguns momentos desagradáveis, mas espero melhorar aos poucos. Agora estou confinado e relatei o resultado àqueles que estiveram em contacto comigo", escreveu no Twitter, acrescentando que irá continuar a informar os seguidores quanto a futuros torneios.

Recorde-se que Nadal perdeu frente a Andy Murray nas meias-finais do torneio.