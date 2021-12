Grupo procura clemência para 110 soldados negros condenados no motim de Houston

Um grupo de advogados comprometeu-se a procurar clemência para 110 soldados negros que foram condenados em motins num campo militar em Houston, Texas, em 1917.

O South Texas College of Law Houston e a National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) assinaram um acordo para continuar a lutar pela clemência dos soldados do Terceiro Batalhão do 24º Regimento de Infantaria do Exército dos EUA, informou o jornal Houston Chronicle.

O objetivo é pedir ao secretário do exército que conceda, a título póstumo, dispensa honrosa e que exorte a direção do exército a corrigir os registos militares para recomendar perdões a Joe Biden, presidente dos EUA.

"Estamos à procura de justiça para o 24º Regimento de Infantaria, o grupo organizado de homens que morreram com reputação vergonhosa nas mãos daqueles que tinham o poder do governo, os tribunais e o poder dos meios de comunicação", disse o bispo James Dixon, presidente da direção da sucursal da NAACP Houston.

A 23 de agosto de 1917, quatro meses após a entrada dos EUA na primeira guerra mundial, o regimento aumentou em Houston. O resultado foi o maior julgamento por homicídio na história dos EUA, no qual 110 dos 118 soldados foram considerados culpados. Dezanove foram enforcados.

A aplicação da lei registou os acontecimentos como um ataque mortal e premeditado por soldados negros a uma população branca. Os historiadores e defensores reconhecem agora o motim como parte da resposta do regimento que acreditava ser uma multidão branca que se dirigia para eles.