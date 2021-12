Vacinados que vivem com infetados passam a ser contactos de alto risco

Anteriormente, era considerado contacto de alto risco a pessoa vacinada com duas doses que vivesse com um infetado “em contexto de elevada proximidade”.





A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou, esta segunda-feira, a norma ‘Covid-19: Rastreio de Contactos’. Agora as pessoas com as duas doses da vacina contra a covid-19 que vivem com infetados passam a ser consideradas contactos de alto risco.

Anteriormente, a norma ditava que apenas as pessoas vacinadas contra a covid-19 que vivessem com infetados em “contexto de elevada proximidade (por exemplo, partilha do mesmo quarto)” eram consideradas contactos de risco.

Passam a ser também contactos de alto risco as pessoas com um nível de exposição elevado com um infetado que não tenham o esquema vacinal completo ou que estejam vacinadas, mas que sejam contacto de caso confirmado no contexto de um surto em estruturas residenciais para idosos, lares, Unidades de Cuidados Continuados Integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados, instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco, estabelecimentos prisionais, centros de acolhimento de migrantes e refugiados.