Leonardo DiCaprio teve de saltar para lago congelado para salvar os seus cães

Leonardo DiCaprio viveu um momento de tensão durante as gravações do filme 'Don't Look Up'. Tudo aconteceu quando o ator levou os seus dois huskies para Boston, onde estavam a decorrer as filmagens, e os cães acabaram por cair num lago congelado.

A história foi partilhada no programa ‘Around the Table’, organizado pela Entertainment Weekly. O tema foi falado pelo cineasta Adam McKay, numa conversa na qual também estavam presentes, além de Di Caprio, os atores Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Tyler Perry e Meryl Streep.

“O mais engraçado é que o Leo tem dois huskies que são uns tornados”, começou por contar o realizador, referindo depois que Johah Hill, que chegou a morar com Di Caprio durante as filmagens, lhe mandava fotografias do sofá “destruído” pelos animais.

“Basicamente, os dois caíram num lago congelado", disse depois Hill.

Foi então que Di Caprio confirmou o acidente e revelou que, acostumado ao calor da Califórnia, não sabia bem como deveria agir. “Não entendia o que era para fazer num lago congelado”, confessou.

"Um dos cães caiu e o [Leo] saltou para o lago congelado para salvá-lo", relembrou Lawrence. “E, assim que ele empurrou um dos cães para fora do lago, o outro saltou para dentro da água”, acrescentou.

“O outro começou a lamber o que estava a afogar-se e no fim estávamos todos no lago congelado”, acrescentou DiCaprio, explicando que no fim correu tudo bem.