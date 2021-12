Modelo descobre que anel de noivado oferecido por famoso produtor de Hollywood é falso

Depois do fim do relacionamento, a modelo ficou desconfiada do anel de noivado.





A modelo Lala Kent, ex-noiva de Randall Emmett, revelou que descobriu que o anel de diamantes oferecido pelo famoso produtor de cinema para a pedir em casamento em 2018 e que estava avaliado, alegadamente, em 150 mil dólares, mais de 133 mil euros, era falso.

A revelação foi feita no seu podcast: ‘Give The Lala’. Sublinhe-se que Kent esteve noiva do produtor entre setembro de 2018 e novembro de 2021. Ambos são pais de uma menina, Ocean, que nasceu em março de 2021, e o relacionamento terminou depois de a modelo descobrir uma alegada traição numa viagem de trabalho.

A modelo, de 31 anos, disse que ficou curiosa depois de ouvir uma conversa entre o produtor e a sua mãe, na qual se riam sobre “como alguns rappers ficavam com diamantes de m**** e os tornavam bonitos”. Depois do fim do noivado, Kent levou o anel para ser analisado por um especialista e descobriu que o diamante teria “passado por mais do que um processo de mudança de cor”. Além disso, ao invés de valer 150 mil dólares, vale apenas “algumas dezenas de milhares de dólares”.

“Amo qualquer tipo de anel que ganhe e que tenha algum valor sentimental. Não me importo se custou 100 dólares ou 100 milhões, não mesmo. Hoje eu entendo as várias viagens daquele que não mencionarei o nome (…) Ele sabia o que estava a comprar (…) Ri-me histericamente, mas não há nada nos meus cinco anos com essa pessoa que tenha sido sincero e honesto. As únicas verdades nesse relacionamento fui eu e a minha filha, Ocean”, rematou.

Sublinhe-se que, no seu vasto currículo, Randall Emmett conta com a produção de dois filmes do cineasta Martin Scorsese, ‘O Irlandês’ (2019) e ‘Silêncio’ (2016).