Agência Europeia do Medicamento aprova 5.ª vacina contra a covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou, esta segunda-feira, uma nova vacina contra a covid-19. Depois de a Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Moderna e Johnson & Johnson, a Nuvaxovid, da farmacêutica Novavax, é a quinta vacina a ser recomendada na União Europeia.

A vacina poderá ser administrada em pessoas com mais de 18 anos.

"É uma vacina à base de proteínas e, juntamente com as vacinas já autorizadas, apoiará as campanhas de vacinação nos Estados-Membros da UE durante uma fase crucial da pandemia", refere a EMA.

Em comunicado, a agência do medicamente explica ainda que os peritos concluíram que a informação sobre a Novavax era "robusta e cumpria os critérios da União Europeia para eficácia, segurança e qualidade".

‼️ EMA recommends Nuvaxovid, the #COVID19vaccine developed by #Novavax, for authorisation in the 🇪🇺, to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. #HealthUnion



