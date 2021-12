Jamie Spears fez um empréstimo de 40 mil dólares dias antes de colocar Britney sob tutela

Jamie Spears, o pai de Britney Spears que durante 13 anos controlou os bens pessoais e financeiros da filha, recebeu um empréstimo de 40 mil dólares, cerca de 35 mil euros, dias antes de colocar a filha sob sua tutela, em 2018.

Segundo revela o The New York Times, Jamie recebeu o dinheiro da empresa do ex-manager da princesa da pop, Lou Taylor, na altura em que a cantora foi hospitalizada contra a sua vontade numa clínica psiquiátrica. Depois, o patriarca da família entrou com uma petição num tribunal da Califórnia, nos EUA, para assumir os bens de Britney Spears.

O pedido foi aceite e, um ano depois, Jamie contratou a empresa Tri Star Sports & Entertainment Group, do empresário Lou Taylor, que lhe cedera os 40 mil dólares, para gerir a propriedade da artista.