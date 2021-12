Corpo encontrado em falésia na Madeira deverá pertencer a duplo homicida

GNR e os Bombeiros recusam para já confirmar que o cadáver pertence ao suspeito, especialmente porque as operações de resgate estão a ser dificultadas pelo mau tempo.





Foi encontrado na tarde desta segunda-feira um cadáver numa falésia, na Madeira. Tudo indica que o corpo pertença ao suspeito de ter matado a mulher e o filho de 10 anos, esta manhã, no Funchal.

A descoberta foi feita na Ponta de São Lourenço, no Caniçal, zona onde foi deixada a viatura do alegado duplo homicida de 40 anos, que estava em fuga.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, a GNR e os Bombeiros recusam para já confirmar que o cadáver pertence ao suspeito, especialmente porque as operações de resgate estão a ser dificultadas pelo mau tempo.

Os crimes terão ocorrido na manhã de segunda-feira, num contexto de violência doméstica e cometidos com uma arma branca.

A mulher foi encontrada com indícios de um corte profundo no pescoço, tendo o cadáver da criança sido encontrado na mesma habitação, na zona da Ajuda, no Funchal.