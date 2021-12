Mais de 95 mil crianças dos nove aos 11 anos vacinadas durante o fim de semana

Do total, mais de 51 mil foram inoculadas nas últimas 24 horas.





Um total de 95.272 crianças entre os nove e os 11 anos recebeu, durante o fim de semana, uma dose da vacina pediátrica contra a covid-19. Segundo o boletim diário de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), 51.564 foram inoculadas nas últimas 24 horas.

O documento revela ainda que mais 4.453 pessoas concluíram o esquema vacinal, aumentando o total para mais de 8,6 milhões.

No que diz respeito à dose de reforço da vacina, foram administradas, desde o início do processo, mais de 2,3 milhões, 529 das quais no último dia.

Do total de doses de reforço, 568.741 foram dadas a pessoas com 80 ou mais anos, 795.687 a pessoas entre os 70 e os 79 anos, 534.910 entre os 60 e os 69 e 201.924 entre os 50 e os 59.

Foram ainda administradas mais 354 doses da vacina contra a gripe, aumentando o total para 2,3 milhões.

De realçar que o último fim de semana foi dedicado à vacinação contra a covid-19 das crianças entre os nove e os 11 anos.