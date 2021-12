Pedro Proença e João Paulo Rebelo infetados com covid-19

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, e o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, testaram positivo à covid-19, avançou esta segunda-feira A Bola.

Assim, o árbitro não vai participar presencialmente na Assembleia Geral Extraordinária da Liga, agendada para amanhã, mas sim por videoconferência.

A reunião será para decidir a aprovação da nova norma que exigirá, no mínimo, 13 jogadores com um guarda-redes incluído, para que as equipas possam ir a jogo.