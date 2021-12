Partido Volt entregou hoje as listas para o Porto

O partido pan-europeu Volt Portugal entregou hoje a sua lista de candidatos ao círculo eleitoral do Porto para as legislativas de 2022.

Fizeram-no pela mão de João Nuno Pessanha, cabeça de lista, e Tiago Pereira, mandatário.

Pessanha, nascido e criado no Porto, é médico dentista e atualmente frequenta o mestrado de Ética e Filosofia Política na Universidade do Porto. Cátia Geraldes, número dois da lista, tem 44 anos e nasceu no Porto. É licenciada em Economia pela faculdade de economia Porto, é pós-graduada em marketing pela EGE, sendo atualmente empreendedora no sector agrícola e administradora de empresa no ramo da segurança.

Será a primeira vez que o Volt concorre a eleições legislativas.