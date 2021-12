Neemias Queta com passagem fugaz em segundo jogo pelos Kings

O basquetebolista português, que recentemente se tornou no primeiro a jogar na NBA, não teve praticamente tempo de jogo na segunda-feira, frente aos Golden State Warriors, ficando em campo apenas 1.45 minutos.





Um surto de covid-19 nos Sacramento Kings obrigou a equipa a procurar reforços para manter o plantel, e foi a oportunidade de Neemias Queta, o jovem basquetebolista português de 22 anos que servia pelos Stockton Kings, de provar o seu valor no emblema de Sacramento. Queta estrou-se na sexta-feira, não sendo capaz de evitar a derrota com os Memphis Grizzlies por 105-124. Nesse dia, o português jogou durante 7.44 minutos.

Já na segunda-feira, o tempo de jogo para Queta ficou reduzido a apenas 1.45 minutos, já depois de o encontro ter ficado 'resolvido', quando os Warriors venciam por 108-94. O tempo não deu para fazer grandes truques de magia, mas permitiu a Queta voltar a pisar o court com as cores principais dos Sacramento Kings.

No fim, os Kings somaram mais uma derrota, após o confronto com os Warriors ter dado a vitória ao emblema de São Francisco, por 113-98. Stephen Curry liderou com 30 pontos, e Draymond Green alcançou um 'triplo duplo' de 16 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências.