Trump revela que recebeu dose de reforço da vacina contra a covid-19 e é vaiado por apoiantes | Vídeo

O ex-Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, revelou que recebeu a dose de reforço da vacina contra a covid-19. O republicano fez a declaração, no domingo, durante o programa ‘History Tour’, do jornalista Bill O’Reilly, gravado ao vivo em Dallas, no Texas.

Questionado pelo antigo apresentador da estação Fox News se já tinha recebido a dose de reforço, Trump respondeu que “sim” e foi alvo de assobios. Face às reações negativas do público, o antigo Presidente afirmou “Oh não, não, não”, acenando a cabeça com desdém.

Durante o programa, o antecessor de Joe Biden lembrou os feitos “históricos” conseguidos durante a sua presidência, nomeadamente a produção e distribuição de vacinas no país.

Donald Trump, de 75 anos, recebeu a primeira dose da vacina em janeiro, quando ainda estava na Casa Branca.

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR