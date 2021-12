Polémico Belenenses SAD – Benfica não vai ser repetido

O polémico jogo entre o Belenenses SAD – Benfica não vai ser repetido, ditou, esta terça-feira, a Assembleia-Geral extraordinária da Liga de Clubes. A partida da 12.ª jornada da Primeira Liga, a 27 de novembro, terminou com as águias a vencer por 7-0 ao intervalo, após o clube de Belém ter ido jogo com apenas nove jogadores, dois dos quais guarda-redes, devido a um surto de covid-19 no plantel.

O requerimento do Belenenses SAD para a repetição do jogo foi chumbado pela maioria, tendo apenas, segundo o Jornal de Notícias, o próprio clube e o Sporting votado a favor.

Contudo, foi aprovada a norma que impossibilita que jogos com menos de 13 jogadores se realizem. A alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Comunicado Oficial da Liga.

O clube esperava que a medida tivesse efeitos retroativos, uma vez que defrontou o Benfica com menos de 13 jogadores, mas tal não se verificou. O JN revela que vários clubes consideraram que a mudança “coloca em causa a verdade desportiva”.