Semana de contenção começa já no dia 25 de dezembro, confirma António Costa. Acompanhe aqui

O primeiro-ministro indicou que nos dias 24, 25, 30 e 31 irão existir regras mais específicas para travar a propagação do vírus.





Depois do Conselho de Ministros antecipado para esta terça-feira, o primeiro-ministro anunciou a antecipação do período de contenção para as 00h00 de 25 de dezembro.

Veja aqui as novas medidas:

Por mês vão estar disponíveis seis testes TRAg por pessoa em vez de quatro.

Obrigatória apresentação de teste covid-19 para entrar em: estabelecimentos turísticas e alojamento local, cerimónias familiares, como casamentos e batizados, eventos empresariais, recintos desportivos (salvo decisão da DGS), espetáculos culturais.

Redução da lotação nos estabelecimentos comerciais: uma pessoa por 5 metros quadrados.

Para os dias 24, 25, 30 e 31 deste mês, assim como para dia 1 de janeiro é obrigatório a apresentação de teste negativo à covid-19 para aceder a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano.

Proibição de consumo de álcool na via pública e ajuntamentos com mais de 10 pessoas.

Teletrabalho obrigatório a partir de 26 de dezembro.