21 de dezembro 2021

Ryan Reynolds conta que é confundido há anos com Ben Affleck numa pizzaria em Nova Iorque

O ator contou num podcast as peripécias que lhe acontecem quando é confundido com Ben Affleck ou também com o ator Ryan Gosling, com quem tem pelo menos algo em comum: ambos nasceram no Canadá. De resto, o ator de Deadpool é apenas colega de profissão.