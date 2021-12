Dois dos feridos em incêndio no Hospital de São João estão "estáveis"

Dois dos quatro feridos do incêndio que deflagrou, este domingo, no Hospital de São João, no Porto, estão "estáveis" e internados em enfermaria. Já os restantes estão em "estado grave" e internados na unidade de queimados, confirmou, esta terça-feira, uma fonte do hospital à agência Lusa.

Depois das chamas que deflagraram no piso 9, onde está o serviço de pneumologia, o Conselho de Administração do CHUSJ apresentou na segunda-feira à tarde o pedido de demissão, considerando ter de existir "um sentido ético no exercício das responsabilidades públicas que não deve ser esquecido".

Horas mais tarde e ao visitar o hospital, a ministra da Saúde, Marta Temido, recusou o pedido de demissão, indicando, em comunicado, que continua a manter "total confiança no trabalho desenvolvido" por aquele órgão e pela "capacidade de congregar esforços para prestar os melhores cuidados".

Note-se que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) já instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades no incêndio, ao indicar que o processo será conduzido por dois inspetores do Núcleo Regional do Norte. Por enquanto, a Polícia Judiciária também está a investigar as causas do incêndio.

O incêndio, que começou pelas 17h40 de domingo, obrigou a retirada de doentes do piso 9, disse uma fonte da autoridade judiciária à mesma agência. Foi extinto às 19h, tendo havido "uma vítima mortal a lamentar, [de] quatro feridos graves" e "cinco profissionais afetados", que receberam assistência no serviço de urgência.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, o incêndio foi provocado por um doente que acendeu um cigarro ou um isqueiro no quarto, quando se encontrava a receber oxigénio.