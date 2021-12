OMS autoriza utilização de emergência da vacina NuvaxovidTM contra a covid-19

Foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a utilização de emergência da vacina NuvaxovidTM contra a covid-19. Agora existem 10 vacinas autorizadas contra o vírus, indica um comunicado divulgado pela organização, esta terça-feira.

A vacina foi desenvolvida pelo laboratório norte-americano Novavax e pela Coligação para a Inovação Preventiva contra a Pandemia (CEPI, na sigla em inglês), e já tinha sido avaliada e aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Este fármaco é um produto originário da vacina CovovaxTM, que recebeu luz verde da OMS a 17 de dezembro, ao tratar-se da primeira vacina criada através de proteínas que desencadeiam uma resposta imunitária autorizada.

Ambas as vacinas - NuvaxovidTM e CovovaxTM - foram desenvolvidas com as mesmas tecnologias, são administradas em duas doses e podem ser conservadas a temperaturas de refrigeração normais (entre 2ºC e 8ºC).

De realçar que a aprovação do uso de emergência de vacinas também possibilita a sua aquisição pelo mecanismo de distribuição universal e equitativa Covax, destinado a atribuir vacinas aos países mais pobres destes fármacos contra o vírus.

A "utilização de emergência" significa disponibilizar medicamentos, vacinas e diagnósticos, tão rapidamente quanto possível, para enfrentar a emergência, enquanto se observam as exigências rigorosas de segurança, eficácia e qualidade.