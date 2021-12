Bruno de Carvalho deixa mensagem no Twitter para "hipócritas, falsos moralistas e imbecis"

Neste momento, a plataforma do 'passarinho azul' tem o nome de Bruno de Carvalho e do programa Big Brother nos assuntos mais falados no país.





O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, recorreu à rede social Twitter para deixar uma mensagem a determinadas pessoas, que, segundo próprio, são "hipócritas, falsos moralistas e imbecis".

"Independentemente do valor das notícias, tenho recebido algumas mensagens de hipócritas, falsos moralistas e imbecis. Para esses(as) um grande estimo que se (...)dam e um Feliz Natal com um pinheiro enfiado pelo (...)u. Mas sempre com máscara, pois a proteção acima de tudo!", escreveu Bruno de Carvalho na tarde desta terça-feira, acompanhado por uma fotografia de adeptos do clube de Alvalade, a erguir uma faixa na qual diz: "Bruno rua!!! Eleições".

De acordo com vários órgãos de comunicação social, o presidente dos 'leões' entre 2013 e 2018 será um dos concorrentes do novo reality show da TVI, que vai arrancar no início do próximo ano. Até à data, Bruno de Carvalho não fez nenhuma declaração nas suas redes sociais a negar a sua participação.

Neste momento, a plataforma do 'passarinho azul' tem o nome de Bruno de Carvalho e do programa Big Brother nos assuntos mais falados no país.