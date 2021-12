Rendas das casas sobem 7,4% no terceiro trimestre

A renda mediana dos 22305 novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu os 6,08 euros por metro quadrado no terceiro trimestre deste ano, o que representa um crescimento de 7,4%. Valor que é, ainda assim, inferior ao crescimento observado no trimestre anterior: 11,5%.

Os dados provisórios foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz que houve, no entanto, “uma redução do número de novos contratos de arrendamento no país face ao 3º trimestre de 2020 (-4,2%)”.

O gabinete de estatística explica ainda que, face ao terceiro trimestre do ano passado, a renda mediana cresceu em 22 das 25 sub-regiões NUTS III, com destaque para os crescimentos da sub-região Alentejano Litoral (+16,6%), Beiras e Serra da Estrela (+16,4%) e Beira Baixa (+10,1%) como as maiores subidas.

Já as rendas mais altas encontram-se na Área Metropolitana de Lisboa (9,04 euros por metro quadrado), Algarve (6,78 euros por metro quadrado), Área Metropolitana do Porto (6,65 euros por metro quadrado) e Região Autónoma da Madeira (6,28 euros por metro quadrado).

Ainda de acordo com os dados provisórios do INE, verificou-se um aumento homólogo da renda mediana em 23 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (17 municípios no trimestre anterior), evidenciando-se Porto (+3,7%), Oeiras (+1,5%) e Lisboa (+0,1%) que apresentaram taxas de variação homóloga da renda mediana positivas pela primeira vez desde o segundo trimestre do ano passado.