Casamento de Chris Noth e Tara Wilson está "por um fio"

Depois de serem conhecidas as denúncias de agressão sexual contra Chris Noth, o casamento do ator com Tara Wilson ficou tremido. De acordo com o Page Six, a relação do casal pode estar “por um fio”.

Segundo adiantou uma fonte ao site norte-americano, o ator, de 67 anos, estará em Nova Iorque, enquanto a mulher permaneceu em Los Angeles. “A Tara está chateada e as coisas estão por um fio,” disse a fonte. “Ela só quer proteger as crianças. Essa é a sua prioridade número um”, acrescentou.

Esta terça-feira, o Daily Mail fotografou Tara Wilson, que não estava a usar a sua aliança de casamento.

Chris North e Tara Wilson conheceram-se há cerca de 20 anos e, após vários anos de namoro, casaram-se em 2012. Os dois são pais de Orion, de 13 anos, e Keats, de 18 meses.

As acusações de agressão sexual, feitas por duas mulheres, foram dadas a conhecer pelo The Hollywood Reporter. O ator, que já negou as acusações, foi entretanto afastado da série 'The Equalizer'.