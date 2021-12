"Acho que molhei as calças". Ator que participa no novo filme de 'Matrix' pensou que se tinha urinado durante as filmagens

O quarto filme da saga "Matrix" marca o regresso de Keanu Reeves enquanto Neo aos ecrãs, mas também a estreia de outros atores nesta sequela.

Jonathan Groff é uma das novas caras, ao representar o papel de agente Smith, que foi anteriormente interpretado por Hugo Weaving. Uma das suas cenas mais importante no filme é um combate com Keanu Reeves e, quando a terminou de gravar, o ator sentiu que tinha feito algo que não devia.

"Quando a cena acabou, eu pensei: 'Acho que molhei as calças. Acho que me mijei'", contou Jonathan Groff, conhecido por participar na série Glee e no musical Hamilton, numa entrevista à Entertainment Weekly.

Mas há quem tenha uma teoria sobre o susto molhado de Groff. A atriz e também personagem principal de "Matrix", Carrie-Anne Moss, explicou que quando dispara uma arma, sente-se como se o seu corpo não soubesse distinguir entre a ficção e a realidade, o que torna a experiência "muito intensa". "O meu corpo tem uma reação física a isso", revelou a atriz.

"The Matrix Resurrection" estreia esta quarta-feira em Portugal nas salas de cinema.