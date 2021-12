Tom Cruise vai viver em apartamento de luxo usado por Winston Churchill como "sala de guerra"

Tom Cruise vai alugar um apartamento de luxo em Londres, que foi usado por Winston Churchill como "sala de guerra", nomeadamente onde terá construído o plano que levou à vitória do Reino Unido e dos países aliados na Segunda Guerra Mundial. O ator deverá passar a maior parte do seu tempo na cidade em 2022, devido ao trabalho, e já está a organizar-se de forma a facilitar a sua vida.

“O Tom vai trabalhar muito no centro de Londres no próximo ano e queria um espaço perto, para não ter que se deslocar para fora da cidade. Ele viu os antigos escritórios de Churchill e ficou muito entusiasmado. Todos foram transformados em apartamentos incríveis, mesmo no centro de Whitehall. Estes edifícios também inspiraram Ian Fleming quando estava a escrever James Bond. Sentes-te como o 007 assim que passas pela porta”, disse uma fonte ao The Sun.

Sublinhe-se que 2022 é também um ano de estreias para o ator, que irá completar 60 anos, com o lançamento dos filmes 'Top Gun: Maverick' e 'Mission: Impossible 7'.