Lisboa sem recolha de lixo nos dias 24 e 25 de dezembro

Foi esta quarta-feira divulgado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) que a autarquia não vai proceder à recolha do lixo nos dias 24 e 25 de dezembro.

"Nos dias 24 e 25 de dezembro não haverá recolha de lixo em Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa apela a que o lixo seja depositado no modo e locais habituais, apenas na noite do dia 26, altura em que será retomado o serviço. Não abandone o lixo na rua, ajude-nos a manter a cidade limpa", lê-se no website da CML.

Após este período, o município normalizará "o sistema de remoção de lixo e atividades complementares, como a recolha de lixo volumoso".