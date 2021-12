Turista aluga quarto de hotel com vista para Manhattan e descobre que afinal a sua janela dá acesso para interior de restaurante

Desiree Baker reservou para o dia 20 de dezembro um quarto no hotel Cassa Times Square, depois de ter visto fotografias apelativas da localização do alojamento turistico. "Quando puxei as cortinas para cima, vejo que não há edifícios. Estamos num restaurante", contou a jovem.





Alugar um quarto pela internet é vantajoso para qualquer um, no entanto permite criar determinadas ilusões quanto às condições do quarto.

Foi o que aconteceu à turista norte-americana, que alugou um quarto num hotel com vista para Manhattan, em Nova Iorque, e para seu espanto, quando abriu a janela deparou-se com o interior de um restaurante em vez do ambiente frenético nova-iorquino.

Desiree Baker reservou para o dia 20 de dezembro um quarto no hotel Cassa Times Square, depois de ter visto fotografias apelativas da localização do alojamento turistico. "Quando puxei as cortinas para cima, vejo que não há edifícios. Estamos num restaurante", contou a jovem ao site Eater, revelando que, ao levantar as persianas, encontrou um casal a desfrutar de um jantar em frente à sua janela, no restaurante Tempura NYC. Mas há um pormenor: o casal não conseguiu ver Desiree do outro lado, porque as janelas que foram montadas davam apenas para espreitar para dentro do restaurante.

A turista partilhou a sua história na rede social TikTok, onde fez um pequeno documentário da sua peculiar estadia, que já conta com mais de 1 milhão de visualizações. Os empregados do restaurante ficaram a saber daquilo que se passava do outro lado das janelas e chegaram mesmo a oferecer shots de tequila em copos a Desiree, que os passou para o seu acompanhante no interior do quarto.

@desireerosebaker Now back to my side and rating peoples conversations ♬ original sound - Desiree Baker

Desiree tentou contactar os anfitriões do Airbnb através da aplicação e recebeu uma resposta, na qual dizia que a sua estadia ia ser cancelada, visto que estavam com "alguns problemas nos quartos, no entanto, conseguimos recebê-los".

"Acredito que tudo correu bem e que continue assim durante a sua estadia e fico contente por saber que a pudemos acolher nesta altura do ano", afirmou ainda o hotel.

Mas depois de ver o tiktok de Desiree, a Airbnb voltou a contactar a turista e concedeu-lhe um crédito.