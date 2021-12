Quase mais 9.000 casos de covid-19. 47% das infeções ocorreram em LVT

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 8.937 casos do novo coronavírus e 11 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. Desde 3 de fevereiro, quando se registaram 9.083 contágios, que não havia tantos novos casos e Lisboa e Vale do Tejo concentra, tal como ontem, 47% dos casos totais.

Dos quase 9.000 casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 4.221 novos casos. Segue-se o Norte com 2.541 infeções, o Centro com 1.272, o Algarve com 353 e o Alentejo com 183. Já no que toca às regiões autónomas, o arquipélago da Madeira registou 282 novas infeções e o dos Açores 85.

Relativamente às 11 vítimas mortais, três delas registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e outras três no Centro. O Norte e o Algarve têm a lamentar dois óbitos cada e o arquipélago da Madeira um.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade foram atualizados esta quarta-feira. A incidência em território nacional é agora de 579,3 casos por 100 mil habitantes e de 582,3 quando analisamos apenas a situação no continente - recorde-se que, no último relatório, estes valores eram de 558,5 e 562,3 respetivamente. Já o RT, que estava situado nos 1,07 para o território nacional e nos 1,06 para o continente, é agora de 1,07 para ambos.

Depois de uma descida verificada na terça-feira, o número de internamentos voltou a subir. São agora 909 as pessoas internadas em hospitais portugueses com sintomas de covid-19, mais cinco do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão internadas mais duas pessoas do que no último relatório, elevando o total para 155.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.242.545 casos de SARS-CoV-2, 78.059 dos quais permanecem ativos – mais 5.172 – e 18.823 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 3.754 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.145.663. Atualmente, as autoridades de saúde têm 107.232 contactos em vigilância, mais 3.687.

Consulte aqui o boletim na íntegra.