Infarmed proíbe venda de mais uma máscara cirúrgica

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) proibiu, esta quarta-feira, a venda e ordenou a retirada do mercado da máscara cirúrgica tipo IIR da marca BESTCARE, com referência MC02R.

Em comunicado, o Infarmed refere que verificou, “foi identificada a colocação no mercado da máscara cirúrgica do tipo IIR, marca BESTCARE, com referência MC02R, do fabricante Armando Gonçalves e Filhos, SA. ostentando marcação CE indevida, por não existir evidência de cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu incluindo documentação técnica incompleta face ao estabelecido nos anexos II e III do Regulamento (UE) 2017/745”.

A autoridade de saúde afirma ainda que “as entidades que eventualmente disponham de unidades deste dispositivo médico não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o fabricante”.