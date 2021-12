Max e Kelly: Uma relação séria com o automobilismo

Max Verstappen sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1, mas durante os festejos do título, no passado dia 12, as atenções voltaram-se para a sua namorada Kelly Piquet, a modelo brasileira que é filha do ex-piloto e tricampeão Nelson Piquet e que já conquista corações no automobilismo há décadas.





No passado dia 12 de dezembro fez-se história na competição rainha do automobilismo. Max Verstappen (Red Bull Racing) conquistou o seu primeiro título de campeão do mundo de Fórmula 1, numa corrida de reviravoltas surpreendentes que negou a Lewis Hamilton o seu oitavo título. O britânico da Mercedes esperava distanciar-se do lendário Michael Schumacher em recorde de títulos — ambos acumulam sete.

Porém, da inesperada última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi saiu triunfante o jovem piloto holandês de 24 anos. Ao seu lado, a roubar a atenção dos holofotes durante as comemorações da conquista, estava a sua namorada, Kelly Piquet.

Aproximava-se o final de 2020 quando os rumores de um potencial romance entre os dois começaram a surgir. A razão? Uma troca de frases mais poéticas na caixa de comentários de uma publicação de Kelly no Instagram. O casal viria a oficializar a relação pouco depois, ao partilhar naquela rede social uma série de imagens em que apareciam juntos de férias no Brasil. Desde aí as publicações multiplicaram-se e não há uma corrida em que Max não seja acompanhado pela namorada.

A brasileira, de 33 anos, é modelo e relações públicas, mas a sua ligação ao automobilismo está longe de ser uma novidade. Apesar de ter nascido na Alemanha, Kelly é filha da ex-modelo holandesa Sylvia Tamsma e de Nelson Piquet, o ex-piloto brasileiro que se sagrou campeão do mundo de F1 em 1981, 1983 e 1987.

Também o seu irmão Nelson Piquet Jr. teve uma breve e controversa passagem pela categoria rainha, correndo ao lado de Fernando Alonso, pela Renault.

Além disso, curiosamente, o filho do ex-piloto Jos Verstappen não é o primeiro companheiro de Kelly a pertencer ao mundo automobilístico.

Em 2003, teve um relacionamento fugaz com o piloto brasileiro Alexandre Negrão, que até há poucos meses era casado com a atriz brasileira Marina Ruy Barbosa. Mais tarde, em 2017, Kelly assumiu um relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat, que, em 2016, foi despromovido da Red Bull para a Toro Rosso (atual AlphaTauri), aquando da entrada de Max Verstappen para a equipa principal da empresa austríaca de bebidas energéticas.

Em julho de 2019, uns meses antes de acabarem o relacionamento, Kelly e Kvyat tiveram uma filha, Penélope.

A acrescentar às ligações familiares e amorosas, a brasileira é ainda responsável pela gestão das redes sociais da Fórmula E, categoria de automobilismo semelhante à F1 e igualmente organizada pela Federação Internacional do Automóvel, mas com carros exclusivamente elétricos (prova que conta com a presença do piloto português António Félix da Costa).

Nascida a 7 de dezembro de 1988, Kelly passou a maior parte da sua infância no sul de França. Aos 12 anos mudou-se para o Brasil, onde viveu até aos 15 anos. Depois rumou novamente ao continente europeu, tendo estudado em Inglaterra.

Depois do secundário, formou-se em Relações Internacionais com uma especialização em Ciência Política e Economia pela Universidade de Marymount Manhattan, em Nova Iorque. Durante o tempo que passou nos Estados Unidos escreveu ainda enquanto colunista para as revistas Marie Claire e Vogue Latinoamerica.