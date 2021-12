Altice e sindicatos assinam revisão do Acordo Coletivo de Trabalho

A Altice Portugal e um conjunto alargado das estruturas representativas dos trabalhadores da empresa, assinaram esta quarta-feira a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), informou a operadora em comunicado.

“O processo negocial entre a Altice Portugal e as estruturas representativas dos trabalhadores da empresa foi pautado pela valorização do diálogo, do esclarecimento, da transparência e da criação de plataformas e sinergias de compromisso entre as partes”, diz a empresa. O acordo entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano.

A revisão prevê aumentos salariais de 15 euros por mês para todos os trabalhadores no ativo; para os salários mais baixos é garantido um vencimento mínimo de 760 euros; garantia de movimentos de evolução na carreira profissional, com base nos princípios da meritocracia; manutenção dos planos de saúde; manutenção dos benefícios de comunicações; reforço das medidas de premiação e acompanhamento na passagem à reforma, entre outros.

Para João Zúquete da Silva, Chief Corporate Officer da operadora, “este ACT é prova do compromisso da Altice Portugal em servir a comunidade de trabalho e permitir a melhoria das condições laborais dos trabalhadores da Altice Portugal”.