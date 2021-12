Cartões de Natal causam sensação

Postal de Natal incomum

Os duques de Cambridge, William e Kate, partilharam nos últimos dias o postal de Natal deste ano, onde surgem com os três filhos — George, de oito anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três. A imagem deu que falar por várias razões, mas logo à partida por ser pouco festiva para a data em questão. O Palácio de Kensington esclareceu o motivo, revelando que as fotografias terão sido tiradas durante umas férias privadas da família na Jordânia. Além dos duques e os filhos surgirem com roupas de verão, num cenário que se assemelha a uma gruta, houve outro apontamento que saltou à vista de todos: lado a lado, Kate e William têm as mãos cruzadas, posadas na perna um do outro, num gesto de carinho que recolheu vários elogios nas redes sociais.

Princesa Mary da Dinamarca

A princesa Mary da Dinamarca testou positivo à covid-19, confirmou a Casa Real dinamarquesa através de um comunicado publicado na última quarta-feira, dia 15 de dezembro. Mary da Dinamarca permanece agora «isolada no Palácio de Frederico VIII em Amalienborg», evitando assim que outros elementos da família apanhem o vírus, uma vez que «nenhuma infeção foi encontrada em outros membros da família». Há precisamente um ano, neste mesmo período, também o filho mais velho da princesa, príncipe Christian, testou positivo à doença.

Natal com máximo cuidado

Se os duques de Cambridge deram que falar por causa do postal de Natal incomum, o príncipe Carlos e a sua esposa, Camilla, duquesa da Cornualha, também não foram exceção. O filho da rainha Isabel II e a sua mulher aproveitaram o momento para relembrar que a pandemia de covid-19 não chegou ao fim, numa imagem que apela à prevenção da doença e aos cuidados a ter nesta época festiva. «A Clarence House tem o prazer de divulgar a fotografia escolhida pelo Príncipe de Gales e pela Duquesa da Cornualha para o cartão de Natal deste ano», pode ler-se no comunicado oficial, citado pela revista People, que acompanha a fotografia, captada em junho deste ano durante o Royal Ascot, onde Carlos surge de máscara e a ajudar Camilla a colocar também o equipamento de proteção individual no seu rosto.

Sir Lewis Hamilton

Na ressaca da derrota no Mundial de Fórmula 1, no passado domingo, dia 12, Lewis Hamilton foi ordenado cavaleiro pelo príncipe Carlos, no Castelo de Windsor. Sir Lewis Hamilton tornou-se assim o quarto piloto de Fórmula 1 a ser ordenado cavaleiro, depois de Jackie Stewart, ordenado em 2001, Sir Stirling Moss, em 2000, e Sir Jack Brabham, em 1979. Trata-se da mais alta condecoração da coroa britânica, para a qual Hamilton foi eleito depois de vencer o seu sétimo título em 2020.

Charlene do Mónaco desfigurada?

A princesa tem estado em destaque na imprensa nacional e internacional nos últimos meses devido aos seus problemas de saúde – recentemente o marido, Alberto do Mónaco, havia adiantado que Charlene se encontrava internada para recuperar de um «profundo cansaço físico e emocional». Mas, agora, Pilar Eyre, jornalista espanhola, veio a público afirmar ter conhecimento do verdadeiro motivo pelo qual a princesa está internada numa clínica e desaparecida da vida pública. A especialista em assuntos relacionados com a realeza disse em declarações à revista Lecturas que Charlene está escondida por ter o rosto desfigurado após ter sido vítima de «negligência durante um facelift feito no Dubai».