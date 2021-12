Portugal regista excedente de 3,5% do PIB no terceiro trimestre

O saldo orçamental registou um excedente de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano, o que compara com um défice de 4,2% no período homólogo, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira.

“Tomando como referência valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no 3.º trimestre de 2021 atingiu o valor positivo de 1.904,1 milhões de euros, correspondentes a 3,5% do PIB, o que compara com -4,2% no período homólogo”, lê-se nas Contas Nacionais Trimestrais Por Setor Institucional.

O gabinete de estatística acrescenta ainda que “note-se, no entanto, que este resultado é influenciado pelo registo no 3º trimestre como transferência de capital recebida, o reembolso da margem pré-paga e respetivos juros de aplicação, no montante de 1 114,2 milhões de euros retida aquando da concessão do empréstimo, pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira ao Estado Português”.

Em atualização