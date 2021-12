Rumo à Ferrari, aos 11 anos

Maria Germano Neto tem 11 anos, mas já é um ás ao volante. A jovem conquistou o apoio da Ferrari Driver Academy, após vencer a final do FIA Girls on Track – Rising Stars, e perfila-se como uma das mais promissoras pilotos do país, e do mundo. Agora, só resta sonhar.





É o sonho de qualquer jovem piloto. Alcançar o apoio de uma equipa tão reconhecida como a Ferrari não é para qualquer um, mas a portuguesa Maria Germano Neto, com apenas 11 anos de idade, conquistou esse privilégio.

Após vencer na categoria júnior da segunda edição da final do programa ‘FIA Girls on Track – Rising Stars’, Neto conquistou, em Maranello, Itália, um de quatro lugares disponibilizados pela Ferrari na sua academia de pilotos, numa parceria com a Federação Internacional do Automóvel. Mais, Germano Neto tornou-se a mais jovem piloto de sempre a ser acolhida sob a asa da equipa italiana, no âmbito deste programa.

A Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA premiou a jovem piloto portuguesa, oriunda de Guimarães, que mereceu mesmo os aplausos do painel de jurados da corrida, segundo a própria FIA anunciou em comunicado, e surpreendeu todos ao vencer nesta final.

Afinal de contas, Maria destacou-se entre as 14 pilotos que participaram na primeira fase, mantendo-se sempre no grupo das mais rápidas. Chegada a fase prévia à final, com apenas oito pilotos, a portuguesa não fez mais do que melhorar o desempenho, resultando ser a mais forte, e, na final, apesar de ser a mais jovem das quatro finalistas, Maria deixou para trás a sueca Milla Sjostrand, a suíça Chiara Bättig e a mexicana Ivanna Richards. Agora, para além do apoio financeiro vindo da Ferrari, Maria Germano Neto conquistou o suporte da Tony Kart, garantindo que terá a possibilidade de competir numa temporada internacional de karting, na categoria OK Júnior.

A jovem não conseguia conter a emoção depois da vitória, exclamando: «Estou tão feliz. Não posso acreditar. Não tenho palavras. Graças ao programa aprendi muito dentro e fora da pista. É uma oportunidade incrível, fiz o meu melhor e continuarei a enfrentar o desafio».

O desempenho da piloto portuguesa de apenas 11 anos foi marcante, e a ex-piloto de ralis Michèle Mouton, presidente da Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA, não se deixou ficar em silêncio sobre o assunto. «[A Maria] é a rapariga mais jovem de sempre a ser treinada pela Ferrari Driver Academy e esta é uma oportunidade imensa em tão tenra idade. Ter expandido o programa com a Ferrari para apoiar as nossas pilotos mais jovens é outro grande passo para o programa e para as jovens raparigas que, espera-se, seguirão os passos da Maria no futuro», garantiu.

E mais, Jean Todt, presidente da FIA, também congratulou a piloto portuguesa. «O FIA Girls on Track – Rising Stars revelou novamente ser um sucesso. Gostaria de felicitar todas as finalistas que demonstraram o seu talento, em particular as vencedoras, Maria Germano Neto em Junior e Laura Camps Torras em Senior. Vão assim poder dar mais um passo importante nas suas jovens carreiras integradas no ambiente desafiante da Academia de Pilotos da Ferrari», celebrou.

Recorde-se que Maria Germano Neto já fora campeã nacional, em 2019, ano em que saiu também vitoriosa do Open de Portugal. Fora de portas, a jovem lusa conquistou ainda uma prova do campeonato espanhol de karting.

A piloto – que nasceu a 18 de agosto de 2010 – está ainda no início da sua carreira, mas, ao chegar à idade elegível (14 anos), terá um lugar garantido no processo de seleção das Senior Girls on Track – Rising Stars. Na edição de 2021, a secção ‘senior’ da competição teve como campeã a espanhola Laura Camps Torras, de 16 anos, que conquistou então um lugar na F4 italiana.

O programa da FIA, em parceria com a Ferrari, que recebeu 71 candidaturas de 28 países, dividiu-se em duas categorias: uma para jovens nascidas entre 2005 e 2007, que compõem a categoria sénior, e uma categoria júnior, destinada às jovens nascidas entre abril de 2007 e 31 de dezembro de 2010, onde está incluída Maria Germano Neto.