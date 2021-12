Coldplay deixarão de fazer música em 2025

O vocalista Chris Martin revelou em entrevista à BBC que os Coldplay vão fechar a sua discografia de originais em 2025.

O cantor inglês disse ainda na entrevista à radialista Jo Whiley que a banda vai continuar a fazer digressões e admitiu a hipótese de colaborações depois de 2025.

"O nosso último álbum de verdade sairá em 2025 e, depois disso, acho que só faremos uma turné", afirmou, adiantando que, talvez o grupo faça "algumas coisas colaborativas”. Contudo o “reportório dos Coldplay, por assim dizer, termina nesse ano”, acrescentou.

Em outubro passado, Chris Martin já havia declarado ao New Musical Express que os Coldplay iriam fazer um total de 12 álbuns. Tendo em conta que o recente 'Music of the Spheres' é já o nono longa-duração da banda britânica, restam mais três álbuns para o quarteto.

No início deste mês a banda lançou um novo EP, 'Infinity Station Sessions', que faz parte da 'From Apple Music With Love' - uma iniciativa que conta com atuações especiais de Natal - que reúne artistas como Elton John ou Nile Rodgers (dos Chic).

O líder da banda disse ainda que sua próxima turné "será parcialmente movida por uma pista de dança que gera eletricidade quando os fãs pulam para cima e para baixo, e andam nos locais". Esta é parte de um plano para "diminuir a sua pegada de carbono", dois anos depois da banda se ter comprometido a não fazer uma turné até que estes pudessem fazê-la "de uma forma mais sustentável".