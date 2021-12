Homem de 28 anos 'apanhado' em flagrante a furtar abacates em Albufeira

Um homem de 28 anos foi detido em flagrante, esta segunda-feira, a furtar abacates numa propriedade agrícola, no concelho de Albufeira, confirmou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela GNR, os militares, durante uma ação de patrulhamento, "receberam uma denúncia a dar conta de um furto de abacate numa propriedade agrícola". Deslocaram-se de imediato para o local, onde 'apanharam' o homem a retirar o fruto indevidamente.

"Durante as diligências policiais, apurou-se que o suspeito tinha já na sua posse 70 quilos de abacate, culminando na sua apreensão", detalha ainda a força de segurança.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.

Ainda no comunicado, os militares indicam que estão desde dia 1 de junho desde ano a realizar "ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto, junto de propriedades/explorações agrícolas, bem como reforço do policiamento com o intuito de dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas".