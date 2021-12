Harry e Meghan Markle mostram a bebé Lilibet pela primeira vez

O príncipe Harry e Meghan Markle partilharam pela primeira vez uma fotografia da bebé Lilibet Diana, de seis meses. No postal de Natal da família, revelado esta quinta-feira, além da filha mais nova, os duques de Sussex surgem ainda na companhia de Archie, de dois anos, que passou dos cabelos loiros que tinha em bebé para ruivos, tal como pai.

“Este ano, 2021, recebemos a nossa filha, Lilibet, no mundo. O Archie fez-nos ‘Mama’ e ‘Papa’ e a Lilibet fez de nós uma família”, lê-se na legenda da fotografia captada pelo fotógrafo Alexi Lubomirski.

“Enquanto olhamos para 2022, fizemos doações para várias organizações que honram e protegem as famílias — das que estão a ser realojadas do Afeganistão, às famílias americanas que precisam de licença parental paga”, acrescenta o casal.

Sublinhe-se que Lilibet Diana nasceu a 4 de junho, na Califórnia, e, até hoje, não tinha sido partilhado qualquer imagem sua.

Meghan Markle, Prince Harry share first photo of baby Lilibet on Christmas card https://t.co/7uZsdFGDaa pic.twitter.com/EBTqx4k0Fm