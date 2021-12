Filho de Madonna é pintor e vende quadros de 30 mil euros

O jovem de 21 anos pinta com um pseudónimo e tem vários quadros à venda que rondam os 30 mil euros.





Rocco Richie é um dos filhos de Madonna. Ao completar 15 anos, acabou por estar no centro de um processo judicial entre os pais que queriam a sua guarda. Nessa altura, Richie escolheu ficar com o pai, o realizador, Guy Ritchie, tendo mesmo celebrado essa escolha, publicando nas redes sociais da cantora e sua mãe: "Feliz por não morar mais aí". Um ano mais tarde foi detido pela posse de canábis.

Agora, com 21, o jovem tornou-se independente e é hoje, segundo o Page Six, um pintor de sucesso que assina as obras sob um pseudónimo: Rhed.

“Conflitos sociais como a obsessão pelas redes sociais, fixação de celebridades e rótulos e problemas geracionais, como abuso de drogas e depressão são assuntos que ele aborda de forma codificada”, diz a descrição do site Artsy, onde estão à venda as suas peças. “É quase como se o artista usasse as pinturas para atuar como um porta-voz da geração milenar que teve uma overdose de uma sociedade tóxica”, acrescenta.

No perfil é revelado que o jovem que cresceu entre Nova Iorque e Londres tem inspirações de Basquiat e Banksy.