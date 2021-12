13 milhões de pessoas presas na China após deteção de 127 casos de covid-19

Todos os residentes em Xi'an estão impedidos de deixar as suas casas.





Cerca de 13 milhões de pessoas foram colocadas em isolamento na cidade de Xi'an, na China, à medida que as autoridades avançam para reprimir a propagação comunitária de covid-19, depois de 127 infecções terem sido encontradas numa segunda ronda de testes em massa.

Todos os residentes em Xi'an estão impedidos de deixar as suas casas, exceto para comprar bens de emergência de dois em dois dias, enquanto as viagens de e para a cidade estão suspensas, exceto em circunstâncias excecionais que exijam aprovação oficial. Todas as empresas não essenciais foram também encerradas.

As autoridades emitiram uma ordem tardia na quarta-feira, de acordo com a agência noticiosa estatal Xinhua. O vice-premier, Sun Chunlan, viajou para a região para supervisionar o encerramento.