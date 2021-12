Imagina-se a provar comida através da televisão? Essa realidade está quase a chegar

A tecnologia multissensorial pode melhorar a forma como as pessoas se ligam e interagem com o mundo exterior.





Um professor japonês desenvolveu um protótipo de ecrã de televisão que que permite imitar os sabores dos alimentos, o que se traduz em mais um passo para a criação de uma experiência de visualização multissensorial.

O dispositivo, chamado Taste the TV (TTTV), utiliza um carrossel de 10 recipientes de sabores que pulverizam em combinação para criar o sabor de um determinado alimento. A amostra de sabor em seguida enrolada em película higiénica sobre um ecrã de televisão plano para o telespectador poder experimentar.

Na era Covid-19, este tipo de tecnologia pode melhorar a forma como as pessoas se ligam e interagem com o mundo exterior, disse Homei Miyashita, um professor da Universidade Meiji em Tóquio. "O objectivo é tornar possível às pessoas terem a experiência de algo como comer num restaurante do outro lado do mundo, mesmo quando estão em casa", explicou.

Miyashita trabalha com uma equipa de cerca de 30 estudantes que produziu uma variedade de dispositivos relacionados com o tema, incluindo um garfo que torna os alimentos mais ricos em sabor. No futuro próximo a tecnologia poderá ajudar no ensino à distância para cozinheiros, testes de degustação ou até jogos. Mas não fica por aqui: Miyashita também tem estado em conversações com empresas sobre a utilização da tecnologia para aparelhos que possam aplicar um sabor de pizza ou chocolate, por exemplo, a uma fatia de pão torrado.